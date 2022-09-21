İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığında görev yapmakta olan Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle davalık olmuştu. Konuyu takip etmek isteyen birçok vatandaş dava tarihini merak ediyordu. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası bugün mü?

Ekrem İmamoğlu'nun suçu ne? Ekrem İmamoğlu neden davalık oldu? Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

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Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2019 Seçimlerinin arından "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava tarihi merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası bugün mü?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN?

Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada karar çıkması bekleniyordu fakat duruşma 21 Eylül'e ertelenmişti. Ertelenmekte olan Ekrem İmamoğlu davası bugün gerçekleşecek.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN MAHKEMELİK OLDU?

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.