Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne, neden davalık oldu, neden yargılanacak? 14 Aralık 2022 Ekrem İmamoğlu neden ceza aldı, neden mahkemeye verildi? Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ne dedi? Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret mi etti? İşte ayrıntılar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme sonuçlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne, neden davalık oldu, neden yargılanacak? 14 Aralık 2022 Ekrem İmamoğlu neden ceza aldı, neden mahkemeye verildi? Detaylar sizlerle...

EKREM İMAMOĞLU CEZA MI ALDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

EKREM İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği ifade ediliyor.

EKREM İMAMOĞLU'NU NEYLE YARGILANIYOR, NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NEDİR, NEDEN DAVA AÇILDI?

Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını' söyledi. İmamoğlu, 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu'nu kastederek "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" açıklamasını yaptı. İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021'de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.