Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman?

Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman?
Güncelleme:
Türkiye siyasetinin ve yerel yönetim dinamiklerinin yakından takip ettiği konuların başında gelen Ekrem İmamoğlu davası, özellikle İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin süreciyle gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği bir hukuk sürecinin odağında bulunuyor. Özellikle İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin açılan dava, önemli gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman? Ekrem İmamoğlu diploma davasına dair detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ Mİ?

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma davası, 2025 yılının Ekim ayında ikinci duruşmasına sahne oldu. İstanbul Adliyesi'nde başlayan süreç, mahkeme salonunun yetersiz kalması sebebiyle Silivri'ye taşındı. İmamoğlu'nun duruşmaya katılmama kararı, mahkeme heyetinin talimatıyla zorunlu hale getirildi ve bu durum kamuoyunda geniş yankı buldu.

Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, önemli bir ara karar verdi: Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin dava 8 Aralık 2025 tarihine ertelendi. Bu karar, "Ekrem İ

mamoğlu davası ertelendi mi?" sorusunun net cevabıdır.

Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman?


Erteleme Kararının Arkasındaki Sebepler

İstanbul Adliyesi'ndeki salonun kapasite yetersizliği

Delil incelemesi ve bilirkişi raporlarının beklenmesi

Savunma ve savcılık taleplerinin titiz değerlendirilmesi

Bu nedenler, sürecin daha sağlıklı ve adil şekilde ilerlemesi için zaman tanınması amacıyla erteleme kararını doğurdu.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu diploma davasının süreci kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İlk duruşması 20 Ekim 2025'te gerçekleşen dava, yukarıda belirtilen nedenlerle ikinci duruşmasında 8 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

Davanın Geleceği ve Takip Edilmesi Gereken Tarihler

İlk Duruşma: 20 Ekim 2025

İkinci Duruşma: 8 Aralık 2025 (ertelendi)

Bu tarihler ışığında, İmamoğlu'nun diploma davasının bir sonraki aşaması 8 Aralık'ta gerçekleşecek. Dava sürecinde yeni ara kararlar veya ek bilirkişi raporları gelebilir, bu yüzden yakın takip önemlidir.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
