Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma detayları araştırılıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu davası ne oldu, sonuçlandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi? Ekrem İmamoğlu davası ne oldu, sonuçlandı mı?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ Mİ?

İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU, SONUÇLANDI MI?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı 'ihbar eden' olarak; Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 'Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesinde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri aktarıldı. Düzenlenen iddianamede, "Şüphelilerin ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 TL fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 TL tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bilirkişi raporunda ise, idare tarafından kanuna aykırı şekilde yüklenici ile ek sözleşme yapıldığı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 TL tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Öte yandan, şüpheliler tarafından teknik şartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine ihalenin sonuçlandırılması eyleminin suç teşkil ettiği, şüphelilerin katılım koşulu ile teknik şartnamede aranan kriterleri sağlamadığı, sabit olan ilgili firmanın bu durumunu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle diğer ihale isteklilerinden gizleyerek ve ihale isteklilerini hataya düşürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği aktarıldı. İddianamede, "Soruşturmaya konu yapılan ihale sürecinde işin sürdürebilirliği noktasında ihaleye katılım koşulu ile teknik şartnameye yeterlilik koşulunu ilk aşamada dahi sağlayamayan firmanın lehine ihalenin sonuçlanmasının bir sonucu olarak firmanın idare ile yaptığı 19 Şubat 2016 tarihli sözleşmenin 14/3. maddesine açıkça aykırı şekilde firma lehine olacak şekilde fakat kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ek sözleşme yapılması ile doğan zarar, kamu zararı olarak kabul edilmelidir" denildi.