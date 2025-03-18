İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada karar çıktı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını iptal etti. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olamayacak mı?

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İPTALİN GEREKÇESİ "AÇIK HATA"

İstanbul Üniversitesi'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı "Araştırma Raporu"nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLAMAYACAK MI?

Bireylerin hukuki statüsünde değişiklik meydana getirecek işlemler, usul ve yetki paralelliği ilkesi gereği değerlendiriliyor.

Lisans diploması olmadığı için cumhurbaşkanı seçilme şartlarını sağlayamayacaktır. İdari yargıda iptal davası açarak yürütmenin durdurulmasını talep edecektir.

Yürütmenin durdurulması kararının alınabilmesi için iki temel koşul bulunmaktadır:

1. Açıkça hukuka aykırılık

2. Telafisi imkânsız zararların oluşması

İdari mahkeme bu iki koşulun sağlandığına kanaat getirirse yürütmeyi durduracaktır. Yürütmenin durdurulması kararı çıkarsa, aday olmasına engel bir durum kalmayacaktır.