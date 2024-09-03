Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yanıtladı...

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olacak mısınız?' sorusuna, "Çok net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu millet nerede isterse orada olacak" şeklinde yanıt verdi.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Ekrem İmamoğlu, kendisiyle ilgili "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlardan korunmalıyız. Ya da bizi birbirimize düşürmeye çalışan o kişilerin kurduğu sistemlerden korunmalıyız. Eminim ki hiçbir arkadaşımız böylesi bir ortamdan kendisine ikbal arama seviyesizliğine düşmez. Ben çok ağır bir meselenin içerisinde olduğumuzun farkındayım. Çok net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu millet nerede isterse orada olacak."