Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, seçimlerde aday olabilir mi?

İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. İmamoğlu, aldığı ceza kesinleşirse 53. madde gereğince siyasi yasaklı olacak. Peki, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? İmamoğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Ekrem İmamoğlu seçimlerde aday olabilir mi? İşte, İmamoğlu 2023 seçimlerinde aday olabilir mi? Yanıtı haberimizde...

İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ?

Kararın ardından herkes İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel olup olmadığını merak eder oldu. NTV canlı yayınında hukukçu Rezan Epözdemir, konu hakkında merak edilenleri anlattı.

"Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün müdür? Önünde bir engel var mıdır?" sorusuna yanıt veren Epözdemir, "Normal koşullarda 6 ayda İstinaf ve Yargıtay süreci yetişmez. İstinaf Mahkemesi bu kararı kaldırabilir, beraat ya da adli para ceza verebilir. Sonrasında Yargıtay da kararı bozabilir." dedi.

"HUKUK DEVLETİNDE BU BÖYLE OLUR"

Epözdemir sözlerine şöyle devam etti: Olumsuz senaryoya bakalım. Kararlar diyelim ki İstinaf ve Yargıtay sürecinden geçti ve ceza verildi. Ortalama Türkiye eşiğinde 1,5-2 yıl süreçten bahsediyoruz. Ancak burada kişiye özel yargılama olur mu? Olmaz mı? 6 aylık süreçte yetiştirilmeye çalışılır mı? Bilemiyoruz. Bizler hukukçu olarak bu sürecin 1,5-2 yıldan önce çözülmeyeceği kanaatindeyiz. Hukuk devletinde bu böyle olur."

CEZA KESİNLEŞİRSE 53. MADDE KAPSAMINDA HANGİ HAKLARDAN YOKSUN KALACAK?

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak:

Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

Seçme ve seçilme ehliyetinden

Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu'nun avukatları kararı istinaf için Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürecek. Ardından dava Yargıtay'a gidecek. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay'da karar onaylanırsa İmamoğlu seçme ve seçilme hakkını kaybedecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.