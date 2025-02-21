Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? sorusu, siyasette en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLDU?

CHP'nin 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için aday belirleme süreci başladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu CHP Genel Merkezi'ne sundu. Bu gelişmeyle birlikte, İmamoğlu'nun resmi olarak adaylık sürecine girdiği doğrulandı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

CHP içinde yapılacak ön seçimde CHP üyeleri ve delegeler oy kullanarak partinin adayını belirleyecek. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra başka adaylar da başvuru yapabilir. Ancak şu ana kadar en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor.