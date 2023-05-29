Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilginin ardından "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Peki, Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına geçecek mi? İmamoğlu genel başkan mı olacak?

Bu sabah sinyali verdi, akşam ateşi yakacak! Tüm gözler İmamoğlu'nun yapacağı fetih konuşmasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu sabah yaptığı açıklamada "değişim" vurgusu yaparken; kulislerde Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği konuşuluyor. Gelişmeler sonrası, Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına geçecek mi? İmamoğlu genel başkan mı olacak merak edildi.

EKREM İMAMOĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Bu noktada gözler, sonuçların netleştiği akşam saatlerinde sessizliğe gömülen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Sabah saatlerinde bir açıklama yapan İmamoğlu, "Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

KULİSLER KAYNIYOR

İmamoğlu'nun uzun süren sessizliği ve "değişim" temalı açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde, bir kez daha seçim mağlubiyeti alan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesinin beklendiği vurgulanırken; İmamoğlu'nun ise fitili ateşleyerek CHP'nin başına geçmesi gerektiği savunuluyor.

GÖZLER, AKŞAM YAPACAĞI KONUŞMADA

Öte yandan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle herkesi akşam saat 19.30'da Maltepe'ye davet eden İmamoğlu'nun; burada yapacağı konuşmada da önemli mesajlar vereceği öğrenildi.