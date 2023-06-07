Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun harekete geçtiği iddia edildi. Peki, Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanı mı olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına mı geçecek?

Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ve MYK listesini yenileyerek kurultay sürecini başlatmasının ardından partide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanı mı olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına mı geçecek?

EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?

Ankara kulislerindeki iddiaya göre, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yine İstanbul'dan aday göstermeyi planladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. İmamoğlu'nun bugün kameraların karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklayacağı öne sürüldü.

İmamoğlu'nun birinci önceliğinin yerel seçimlerden önce partiyi kurultaya taşıyarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak, ikinci ihtimalde ise yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunacağı konuşuluyor.

"AKŞENER DE CHP'NİN BAŞINDA ONU GÖRMEK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İmamoğlu ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini gündeme getiren ancak teklifi kabul görmeyince yardımcılık konusunda karar aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de CHP Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu olmasını arzu ettiği ifade ediliyor.