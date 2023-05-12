Ekrem İmamoğlu çelik yelek mi giyiyor?
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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiğini öne süren Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Ekrem İmamoğlu çelik yelek mi giyiyor?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiaları önlemlerin artırılmasına neden oldu. Samsun mitinginde konuşma yaparken uzun namlulu silahlarla korunan Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü. Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çelik yelek giyerek çıkarken, o görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu çelik yelek mi giyiyor, merak edildi.
EKREM İMAMOĞLU ÇELİK YELEK Mİ GİYİYOR?
İddiaların ardından Millet İttifakı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara mitinginden önce Samsun'da vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'na miting sırasında sahnede uzun namlulu korumalar eşlik etti. Korumalar konuşma boyunca sahnede kalırken, Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü.
Samsun'un ardından Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sahneye çelik yelek giyerek çıktığı görüldü.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023