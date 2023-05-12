Ekrem İmamoğlu çelik yelek mi giyiyor?

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiğini öne süren Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Ekrem İmamoğlu çelik yelek mi giyiyor?