Ekrem İmamoğlu CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu CANLI İZLEME linki!

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EKREM İMAMOĞLU CANLI İZLE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. AA'nın verileri bizim için yok hükmündedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları çok aşağıda, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU CANLI İZLEME LİNKİ

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı.

Sayım sürecinde Anadolu Ajansı tarafından açıklanan verilere kameraların karşısına geçerek tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

"YÜZDE 25 İLE BİR ALGI YÖNETİYOR AA"

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA. 2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor. 2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

"SAYIN ERDOĞAN ÇOK AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİPTİR"

Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun. Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var.

"LİDERLER BİRAZDAN BURADA OLACAK VE BU AKŞAMI BURADAN TAKİP EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz."