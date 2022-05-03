Ekrem İmamoğlu aslen nereli? İmamoğlu nereli, hangi ilçeden? İşte Ekrem İmamoğlu'nun memleketi!

İMAMOĞLU, ADANA (Haberler.com) - Ekrem İmamoğlu nereli? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından sevinç gözyaşları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer almıştı. Sık sık Karadeniz ziyareti yapan İmamoğlu'nun memleketi hakkında Ekrem İmamoğlu aslen nereli? İmamoğlu nereli, hangi ilçeden? Ekrem İmamoğlu Trabzon'un neresinden? sorular merak ediliyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun memleketi!

EKREM İMAMOĞLU NERELİ?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Havva İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. İBB Başkanı İmamoğlu aslen Trabzonlu.

Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. Yazları Kuran kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. Yedi yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve cumhuriyet sevgisi edindi.

Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu.

1995'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İlkokulda öğrenim gördüğü yıllarda hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı. Üniversite eğitimi için gittiği KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nün kalecilerinden biri oldu ve "Uçan Çuval" lakabıyla anılmaya başladı.

2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer aldı. Daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

İmamoğlu'nun ailesi 1987'de İstanbul'a taşındı. Öncelikle Üsküdar, Bağlarbaşı'nda ikamet eden ve iki yıl sonra Kadıköy, Göztepe'ye yerleşen İmamoğlu ailesi, Beylikdüzü'nden ilk arsayı 1991'de aldı. Bu tarihten sonra inşaat işlerine başlayan aile şirketinde çalışan Ekrem İmamoğlu 1992'de Güngören'de açılan İmamoğlu Akçaabat Köftecisi'ni işletti. Sonradan bu restoranın İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri açılmasına rağmen, sistemi yönetebilecek ikinci bir ortak bulamadılar ve Ekrem İmamoğlu 2001'de, ailesi de 2009'da gıda sektöründen çekildi.

İmamoğlu, askerliğini Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı.

1994'te tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.

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