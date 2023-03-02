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Ekrem İmamoğlu aday oldu mu? CB adayı Ekrem İmamoğlu mu oldu?

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Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantı devam ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu aday oldu mu? CB adayı Ekrem İmamoğlu mu oldu?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu aday oldu mu? CB adayı Ekrem İmamoğlu mu oldu?

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLDU MU?

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

Toplantı henüz sona ermedi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

6'lı Masa Gündem Politika Haberler

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