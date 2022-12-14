İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun ardından vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu aday olamayacak mı, adaylığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi, aday olması yasak mı? merak etti. İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu ceza alırsa Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Ekrem İmamoğlu başkan adayı olamayacak mı? Ekrem İmamoğlu adaylığı düşer mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu aday olamayacak mı, adaylığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi, aday olması yasak mı? Ayrıntılar sizlerle...

EKREM İMAMOĞLU CEZA MI ALDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'ya kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Alınan taleplerin ardından karar için ara veren mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. TCK'nin 53'üncü maddesinin de uygulandığı kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı.

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAYACAK MI? ADAYLIĞI DÜŞER Mİ?

Ceza 3 yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

CEZA KESİNLEŞİRSE SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN KALACAK

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak: