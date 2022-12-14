Ekrem İmamoğlu aday olamayacak mı, adaylığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi, aday olması yasak mı?
Gündem Haberleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun ardından vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu aday olamayacak mı, adaylığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi, aday olması yasak mı? merak etti. İşte detaylar...
Ekrem İmamoğlu ceza alırsa Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Ekrem İmamoğlu başkan adayı olamayacak mı? Ekrem İmamoğlu adaylığı düşer mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu aday olamayacak mı, adaylığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir mi, aday olması yasak mı? Ayrıntılar sizlerle...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'ya kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Alınan taleplerin ardından karar için ara veren mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. TCK'nin 53'üncü maddesinin de uygulandığı kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı.
Ceza 3 yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak:
- Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
- Seçme ve seçilme ehliyetinden
- Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
- Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
- Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.