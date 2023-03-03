Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı CB adayı olacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi. Peki, Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu Millet İttifak CB adayı olacak mı?

İmamoğlu'ndan Akşener'in aday olarak kendisini gösterdiği iddialarına yanıt: Benim adayım genel başkanımdır

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu Millet İttifak CB adayı olacak mı?

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Meral Akşener," Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

Ancak henüz Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmedi.