Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?
Gündem Haberleri
14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ekrem İmamoğluaday mı? 2023 Ekrem İmamoğlumilletvekili adayı mı? Ekrem İmamoğluaday mı? 2023 Ekrem İmamoğlumilletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
EKREM İMAMOĞLUADAY MI?
Özgür Özel YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.