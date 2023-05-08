Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu aday mı? 2023 Ekrem İmamoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...