Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup ederek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. İşte Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı İZLE! Ekrem İmamoğlu basın açıklaması izleme linki! İmamoğlu basın açıklaması hangi kanalda?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirisi yüzde 50+1 çoğunluğu yakalayamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitti. Geride kalan ikinci tur seçimlerinde sonuçlar belli oldu. İşte Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı İZLE! Ekrem İmamoğlu basın açıklaması izleme linki! İmamoğlu basın açıklaması hangi kanalda?

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğe büründü. Sonuçlar belli olmasına rağmen İmamoğlu'nun hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Sosyal medyada da bu konu gündem oldu.

Sabah saatlerinde de İBB Başkanı'ndan bir açıklama gelmezken, İmamoğlu'nun saat 10.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklama yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."