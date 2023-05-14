Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle! CHP Ekrem İmamoğlu basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne?
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14 Mayıs seçimleri son hızla takip edilirken basın açıklaması yapan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının canlı yayını araştırılıyor. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle! CHP Ekrem İmamoğlu basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne? araması yapıyor. İşte Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle!
Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izleme linki araştırılıyor. Basın açıklaması yapan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının canlı yayın linki vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Arama motorlarında Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle! CHP Ekrem İmamoğlu basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne? araması yapılıyor.
EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI CANLI İZLE!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 23.36 civarında basın açıklaması yapıyor.
Güncel verileri paylaşıyoruz. https://t.co/FJzrpoyFLP— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2023