Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle! CHP Ekrem İmamoğlu basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne?

14 Mayıs seçimleri son hızla takip edilirken basın açıklaması yapan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının canlı yayını araştırılıyor. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle! CHP Ekrem İmamoğlu basın açıklaması nerede yayınlanıyor? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne? araması yapıyor. İşte Ekrem İmamoğlu açıklaması canlı izle!