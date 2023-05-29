Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak mı merak konusu oldu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun akşamdan beri sessiz kalması dikkat çekti. Peki, Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı mı, ne dedi? Ekrem İmamoğlu açıklaması nedir? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerini kazanmasının ardında Ekrem İmamoğlu ne zaman açıklama yapacak merak konusu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı mı, ne dedi? SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sabah saatlerinde de İBB Başkanı'ndan bir açıklama gelmezken, İmamoğlu'nun saat 10.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklama yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI NEDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçerek seçim sonucunu değerlendirdi. İmamoğlu, "Benzer bir hayal kırıklığı 5 yıl önce de yaşanmıştı. Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.