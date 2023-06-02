Ekrem Gökay Yüksel kimdir? Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel kaç yaşında, nereli? Ekrem Gökay Yüksel hayatı ve biyografisi!

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EKREM GÖKAY YÜKSEL KİMDİR?

MHP'de Balıkesir il yönetimi fesh oldu ve Partinin genel merkezi tarafından yeni atama yapıldı. Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yeni il teşkilatını oluşturması için Ekrem Gökay Yüksel'i görevlendirdi. Parti genel merkezinin daveti üzerine yetkili almak amacıyla Ankara'ya giden Ekrem Gökay Yüksel, pazartesi günü göreve başlayacak. Ülkücü camiada sevilen biri olan Yüksel,önümüzdeki hafta başında kamuoyuna açıklama yapacak. Yüksel, Balıkesir'de uzun yıllar Ülkü Ocakları başkanlığı görevini yürütmüştü.