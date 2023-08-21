Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ekrem Bora hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ekrem Bora'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ekrem Bora kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ekrem Bora hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ekrem Bora'nın hayatını araştırıyor. Peki, Ekrem Bora kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

EKREM BORA KİMDİR?

Ekrem Bora, asıl adıyla Ekrem Şerif Uçak, (4 Mart 1932,Ankara - 1 Nisan 2012, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Henüz 40 günlük bir bebekken babası Mazhar Bey bir eğitim uçuşunda öldü. Bu olaydan sonra aile İstanbul'a taşındı. İlkokuldan sonra, Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip (dizgici) ve mücellit (ciltçi) diploması alan sanatçı, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına karşın, film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü Sezai Solelli'nin kendisini yapımcılara önermesiyle, ilk filmi olan Alın Yazısı'nı çevirdi (1956). İki yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdürdü.

8 Mart 2012 tarihinde kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012 tarihinde vefat etti. Cenazesi 3 Nisan'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.