TGRT Haber'i izleyen kullanıcılar Ekrem Açıkel'in neden yer almadığını araştırıyor. Ekrem Açıkel'in TGRT Haber'i neden sunmadığı merak konusu oldu. Peki, Ekrem Açıkel neden haber sunmuyor? Ekrem Açıkel TGRT Haber'de neden yok? Ekrem Açıkel hasta mı? İşte detaylar...

Sunucu Ekrem Açıkel'i TGRT Haber'de göremeyen kullanıcılar "Ekrem Açıkel neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. TGRT Haber'de Ekrem Açık'in neden yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Ekrem Açıkel neden haber sunmuyor? Ekrem Açıkel TGRT Haber'de neden yok? Ekrem Açıkel hasta mı? Detaylar haberimizde...

EKREM AÇIKEL NEDEN HABER SUNMUYOR?

Sunucu Ekrem Açıkel geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu. Açıkel, "Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım TürkiyemBenden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter'dan yazar çizerim" ifadelerini kullanmıştı.

EKREM AÇIKEL TGRT HABER'DE NEDEN YOK?