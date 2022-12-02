EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS tercih klavuzu yayınladı mı?

ÖSYM, engelli personel alımı tercihleri için 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu yayınladı. Peki 2022 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? EKPSS nedir? 2022 EKPSS tercih Kılavuzu yayınladı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

24 Nisan 2022 tarihide 81 ilde gerçekleşen ve 17 mayıs 2022 de sonuçların açıklanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ( Ekpss )tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak vatandaşlararasında merak uyandırdı. Devlet memuru olarak atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercih sürecine odaklandı. Peki 2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022EKPS Kaç kişi girdi? Detaylar haberimizde....

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS tercihlerine ve kuraya göre yapılacak yerleştirme tarihlerine dair, ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak detaylar adaylarla paylaşılacak.

Tercihlerin başlayacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

2022 EKPSS KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. Bu yılki sınava 95 bin 17 aday başvurdu.

EKPSS TERCİH VE ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

EKPSS tercihlerinde, adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

EKPSS BAŞVURU KLAVUZU TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

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