Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları (EKPSS) ne zaman açıklanacak merak etmekte olan birçok kişi tarafından EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı!

Ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu, Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercihi yapan birçok aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak olan EKPSS tercih sonuçlarının hangi tarihler arasında adayların erişimine açılacak merak edilmekte. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı!

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları yani EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi bir şekilde duyurulmadı bu nedenle açıklanma tarihi net olarak bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti. Buna göre yerleştirme sonuçlarının şubat ayının üçüncü haftası sonuçlanması bekleniyor.

EKPSS TERCİH VE ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

EKPSS tercihlerinde, adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.