EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

2022 EKPSS tercih sonuçlarında geri sayım sürüyor. ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak tarihinde tamamlanan EKPSS tercih başvurularının ardından, tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar ÖSYM nin tercih sonuçlarını duyuracağı tarihi araştırıyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihleri nasıl sorgulanır? EKPSS ile kamuya kaç memur alımı yapılacak? EKPSS nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak da bilinen EKPSS sınavına katılım sağlayan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulü yapılacak olan yerleştirme sonucunda memur olma hakkı elde edecek.Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? EKPSS ile kamuya kaç memur alımı yapılacak? EKPSS nedir? Detaylar haberimizde...

EKPSS TECİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlandı ve sonuçlar için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıl yine Ocak ayında başlayan tercihlerin sonuçları Şubat ayının üçüncü haftası açıklanmıştı. Buna göre; EKPSS tercih sonuçlarının 27 Şubat Pazartesi günü adayların erişime açılması bekleniyor.

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EKPSS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

EKPSS İLE KAMUYA KAÇ MEUR ALIMI YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kontenjan sayısı hakkında duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre 2022 EKPSS tercihleri ile 2 bin 323 Memur Alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Derya Yanık " Şubat ayında yapılacak atama ile kamu kurumlarına 2 bin 323 engeli memur alımı yapılacağını belirtti.

EKPSS NEDİR?

Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır. Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.