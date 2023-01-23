EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM takviminde. Tercihlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? EKPSS 2.Atama olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekpss tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi tercih yaptı ve sonuçlar için gün sayıyor.Tarih konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS ikinci bir atama olacak mı? Sorularının yanıtının araştırıyor EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2.Atama olacak mı? Detaylar haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACK?

ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında duyuru yapılmadı. Geçtimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl bu süre hesap edildiğinde sonuçların 16 Şubat Perşembe açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKPSS İKİNCİ BİR ATAMA OLACAK MI?

24 Nisan 2022 tarihinde 81 ilde ÖSYM tarafından yapılan EKPSS 2022 sınavının sonuçları 17 mayıs 2022 ÖSYM tarafından açıklanıştı. Yapılan en son kurada Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda %4 olan kotanın %6 çıkarılacağını ve en az 12 bin personel alınacağını müjdesini vermişti. Ocak ayında başlayan 6-13 Ocak tarihleri arasında yapılan EKPSS 2022 tercih sonuçları tercih yapan adaylar tarafından merak edilse de kamuda Engelli personellere verilen kontenjan beklentinin altına kaldı.

ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunda Lisans 1200 kişi ön lisan 750 kişi lise 350 kişi ortaokul 37 kişilik kontenjan duyurusunun ardından konunun uzmanları ikinci bir alımın olacağını ve bu alımın en az 8500 -9500 arasında olacağını öne sürüyor. Beklentiler Mart ayında ikinci bir alım olması yönünde konuya ilişkin ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir germez haberimize ekleyeceğiz.