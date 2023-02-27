Bir süredir kamuoyunda sonuçları merakla beklenen yaklaşık 95 bin kişinin girdiği EKPS S 2022 tercih sonuçları için beklenen açıklama ÖSYM Başkanlığından geldi. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekpss tercih işlemleri 13 Ocak'ta sona erdi. Tercihlerin sona ermesi ardından adayların gözü kulağı sonuç duyurusuna çevrilmişti. Beklenen açıklama ÖSYM Başkanlığından geldi. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? EKPSS ile kamuya ne kadar memur alımı yapıldı? Detaylar haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığından yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre," 5-13 Ocak 2023'te yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. İfadelerine yer verildi.

EKPSS İLE KAMUYA KAÇ MEUR ALIMI YAPILDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kontenjan sayısı hakkında duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre 2022 EKPSS tercihleri ile 2 bin 323 Memur Alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Derya Yanık " Şubat ayında yapılacak atama ile kamu kurumlarına 2 bin 323 engeli memur alımı yapılacağını belirtti.

EKPSS NEDİR?

Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır. Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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