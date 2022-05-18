EKPSS sonuçları açıklandı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı! - Haberler

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan'da uygulanan 2022- Ekpss'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2022-EKPSS) sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçları açıklandı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı!

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI?

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem