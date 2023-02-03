Şubat ayının gelmesiyle EKPSS atamalarının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor yaklaşık 95 bin vatandaşımızın girdiği EKPSS 2022 sınav sonuçlarının üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen kamuya henüz bir Engeli memur alımı yapılmamıştı. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıktan geldi. Peki, EKPSS memur ataması ne zaman yapılacak? Engelli Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Engelli personel atamaları için geri sayım sürüyor. 24 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşen EKPSS 2022 sınav sonuçları açıklanmasının ardında 6 -13 Ocak 2023 Tarihinde alınan tercihlerin ardından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih Engeli memur adayları tarafından sorgulanıyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, EKPSS memur ataması ne zaman yapılacak? Engelli Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ENGELİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak engelli personel atamalarına dair katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık açılaması şu şekilde:

"2023 yılının ilk engelli atamasını Şubat ayı içerisinde yapmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber gerçekleştireceğiz. Çok uzun olmayan bir tarihte ilk atamaları yapmış olacağız. Farklı kanunlardan kaynaklı çeşitli atamaları biz yapıyoruz. Bu kapsam da engelli atamalarını kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini toplayarak yapıyoruz. İnşallah bu atamaları Şubat ayı içerisinde yapmış olacağız" ifadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre kamuya 2023 Engeli memur atamasının Şubat ayında yapılması bekleniliyor.

2023 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

EKPSS sınavı üzerinden 10 ay, son Engelli Öğretmen alımı üzerinden 13 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Kamuya Engelli Öğretmen ataması henüz yapılmış değil yaklaşık 5 bin Engeli öğretmen adayı atma bekliyor. Mili Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Geçtimiz yıl Şubat ayında yapılan Engeli öğretmen ataması ile kamuya 2 bin Öğretmen ataması yapılmıştı. Bu yıl Şubat ayında yapılması beklenen Engeli öğretmen atamasıyla kamuya yaklaşık 5 bin Öğretme alınması bekleniliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.