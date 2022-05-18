Ekonomist Atilla Yeşilada kimdir? Atilla Yeşilada ne dedi? - Haberler

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ATİLLA YEŞİLADA KİMDİR?

Atilla Yeşilada, 1961 yılında Bahariye, İstanbul'da doğmuştur. 1980 yılında ST George Avusturya lisesi mezunudur. Yeşilada, 1978 yılında AFS bursuyla ABD, Wisconsin Eyaletinde bir yıl lise öğrenimine devam etti. Atilla Yeşilada, Ekonomi ve İşletme dalında eğitimini ABD'nin Illinois Eyaletinde Eastern Illinois Üniversitesinde tamamladı. 1989 yılında bir yıl The Jerome Levy Institute'da araştıra uzmanı olarak görev yapmıştır. Eş zamanlı olarak çeşitli Amerikan Üniversitelerinde ekonomi ve finans dersleri verdi. Atilla Yeşilada, 1990 yılında Türkiye'ye dönerek 2011 yılına kadara Global Menkul Değerler, Eczacıbaşı Menkul Değerler ve Ege yatırımı olmak üzere çeşitli kurumlarda genel müdür olarak çalışmıştır. Hormonlu Büyüme Yılları ve Muhalif Bir Ekonomistin Güncesi adlı iki kitabı olan Atilla Yeşilada, yıllardır çeşitli internet sitelerinde de yazılar yazmaktadır.

ATİLLA YEŞİLADA KİTAPLARI

Hormonlu Büyüme Yılları

Muhalif Bir Ekonomistin Güncesi

Ekonominin Bitiş Düdüğü ve Başlama Vuruşu

Ekonomide Sonuna Geldiğimiz Yollar

ATİLLA YEŞİLADA NE DEDİ?

Yeşilada; "İthalat ihracattan çok daha hızlı artıyor. Kur Korumalı Mevduat da (KKM) artık bizi kurtaramaz. Ben de paramı KKM'ye yatırdım ama yeni giriş için neden yok. Kurumlar ve bireyseller yeniden döviz almaya başladı" ifadesini kullandı.

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