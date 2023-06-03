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Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi yarın açıklaması bekleniyor. Kulislere düşen son bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'a verilecek. Peki, Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyorEkonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi. Peki, Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK Mİ GEÇECEK?

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Mehmet Şimşek Gündem Yaşam Haberler

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