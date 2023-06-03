Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi yarın açıklaması bekleniyor. Kulislere düşen son bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'a verilecek. Peki, Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi. Peki, Ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Kabinede Mehmet Şimşek olacak mı?

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK Mİ GEÇECEK?

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.