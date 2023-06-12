Merak edilen ekonomik terimler arasında yer alan resesyon diğer tabiriyle ekonomide durgunluk nedir sorusunun yanıtını bu haberimizde derledik. Peki Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir? İşte Resesyon ne anlama geliyor ve hangi durumlar o ülkenin ekonomisinde resesyon olduğu anlamı taşıyor? Detaylar...

Resesyon nedir? Merak edilen ekonomik terimler arasında yer alan resesyon diğer tabiriyle ekonomide durgunluk nedir sorusunun yanıtını bu haberimizde derledik. Peki Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir? İşte Resesyon ne anlama geliyor ve hangi durumlar o ülkenin ekonomisinde resesyon olduğu anlamı taşıyor? Detaylar haberimizde...

RESESYON NEDİR?

Resesyon ya da durgunluk, makroekonomide geleneksel olarak reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.