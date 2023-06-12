Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir?

Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir?

Gündem Haberleri

Merak edilen ekonomik terimler arasında yer alan resesyon diğer tabiriyle ekonomide durgunluk nedir sorusunun yanıtını bu haberimizde derledik. Peki Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir? İşte Resesyon ne anlama geliyor ve hangi durumlar o ülkenin ekonomisinde resesyon olduğu anlamı taşıyor? Detaylar...

Resesyon nedir? Merak edilen ekonomik terimler arasında yer alan resesyon diğer tabiriyle ekonomide durgunluk nedir sorusunun yanıtını bu haberimizde derledik. Peki Ekonomide resesyon ne demek? Resesyon nedir? İşte Resesyon ne anlama geliyor ve hangi durumlar o ülkenin ekonomisinde resesyon olduğu anlamı taşıyor? Detaylar haberimizde...

RESESYON NEDİR?

Resesyon ya da durgunluk, makroekonomide geleneksel olarak reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ekonomi Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title