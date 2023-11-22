Ekonomi tarihine yön veren düşünür: Adam Smith ve serbest piyasa teorileri

Adam Smith, klasik iktisat okulunun kurucusu ve 'Ulusların Zenginliği' adlı eserin yazarıdır. 18. yüzyılda yaşamış olan Smith, serbest piyasa ekonomisi ve bireysel özgürlüklerin önemini vurgulayan teorileriyle tanınır.

Adam Smith, ekonomi tarihine damga vuran ve serbest piyasa ekonomisinin savunucusu olarak bilinen bir figürdür. Adam Smith'in teorileri, modern ekonomi düşüncesinde büyük etki yaratmış ve serbest piyasa ekonomisinin temelini oluşturmuştur.İşte, Adam Smith'in savunuları ve teorileri:

ADAM SMİTH KİMDİR?

Adam Smith, 1723 yılında İskoçya'da doğdu. 1776 yılında yayımlanan "Ulusal Zenginlik Üzerine Bir İnceleme" adlı eseri ile ekonomi tarihinde önemli bir dönemeç oluşturdu. Onun düşünceleri, günümüzde hala ekonomi politikaları ve ticaret üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Modern ekonomi biliminin temelini oluşturan fikirleri, bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

ADAM SMİTH TEORİLERİ NELER?

Adam Smith, bireylerin kendi çıkarlarına odaklanmalarının, toplumun genel refahına hizmet edebileceğini savundu. Serbest piyasa ekonomisi, rekabetin ve bireysel girişimciliğin önemini vurgulayan temel bir ilkedir. Smith'in ünlü "görünmeyen el" teorisi, bireylerin kendi çıkarlarına odaklandıklarında, toplumun refahını artırmak için doğal bir düzenin ortaya çıkacağını öne sürer. Bu, piyasa ekonomisinin kendi kendini düzenleme yeteneği olarak bilinir.

Adam Smith, emeğin değerini belirlemede önemli bir rol oynadığını savunan emek değer teorisini benimsedi. Bu teori, mal ve hizmetlerin değerinin, üretim sürecinde harcanan emek miktarına bağlı olduğunu öne sürer.