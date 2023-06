Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ne zaman? Ekonomi Koordinasyon Kurulu kimlerden oluşur? gündeme geliyor. Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemdeki ilk toplantısı ne zaman olacağı merak ediliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ne zaman? Ekonomi Koordinasyon Kurulu kimlerden oluşur? merak ediliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ne zaman? Ekonomi Koordinasyon Kurulu kimlerden oluşur? Detaylar haberimizdedir…

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak. Öte yandan zirveye Merkez Bankası Başkanı görevine atanan Hafize Gaye Erkan da katılacak. Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemdeki ilk toplantısını bugün saat 10.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak. Toplantıya Kurul üyesi olmayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da davet edildiği öğrenildi. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretleri dönüşü dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Başkanı hakkında da çarpıcı mesajlar vermişti. Erdoğan açıklamaları şöyle: "Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de şüphesiz ki ekonomi her zamanki o güçlendirme beklentisini yine aynen devam ettiriyor. Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir.

"FİNANS NOKTASINDA KAYNAK ARAYIŞLARINI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Tabii ulaştırma önem arz ediyor. Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar. Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üstyapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

"MEHMET ŞİMŞEK'İN ATACAĞI ADIMLARI KABULLENDİK"

Tabii bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, "hayırlı olsun" dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum.

Asgari ücret konusuna gelince… Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"HAFİZE GAYE ERKAN TEKLİFİNİ BANA ŞİMŞEK GETİRDİ"

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Hafize hanımı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Yani ben bir göreve geldim; ne yapıyorum, kadromla geliyorum; yani Bakan arkadaşlarımı seçiyorum, inceliyorum ve bununla da kalmıyorum, farklı bazı isimler varsa bunlar üzerinde de çalışmalar yürütüyorum ve buna göre de kabinemi oluşturuyorum. Bu kabineyi oluştururken şu anda benim bütün Bakan arkadaşlarım kendi Bakan Yardımcılarını benim önüme getirmişlerdir ve o Bakan Yardımcılarını ben kendilerinden aldıktan sonra ayrıca istihbaratla da onlar üzerinde bir çalışma yapmışımdır.Nasıldır, ne var ne yok filan… Ve aynı şekilde yurt içinde, yurt dışında… Eğer yurt dışındaysa orada da kimdir, nedir, nasıl birisidir" bütün bunların hepsini soruşturuyoruz. Tabii maalesef çok garip ataklar var. Bu ataklarda da bakıyorsunuz, aman ya Rabbi neler uyduruyorlar neler… Biz tabii artık yani iğnenin deliğinden çok geçtik, bunları pek yutmuyoruz ama çalışıyoruz, ediyoruz. Ve bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adımı hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum"