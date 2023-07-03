Ekmek ne kadar oldu, kaç TL 2023? Ekmeğe ne kadar zam geldi?

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EKMEK NE KADAR OLDU2023?

Bazı illerde ve ilçelerde ekmek fiyatlarında artış gözlemleniyor. Gündeme gelen haberlere göre, İzmir'de ekmek 7 liraya satılıyor.

EKMEĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası imzasıyla yayınlanan belgede yer alan fiyatlar, gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacağı duyuruldu.