Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Bir tane ekmek ne kadar? - Haberler

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Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Bir tane ekmek ne kadar?

Haberler.com - Gündem
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Ekmek fiyatına zam mı geldi, bir tane ekmek ne kadar oldu ve İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu soruları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 TL den 4 TL ye çıkarılan ekmek fiyatı, tekrardan ekmek fiyatı zam mı gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?

Bir tane ekmek ne kadar olduğu ve ekmek fiyatına zam mı gelecek sorularını araştıran vatandaşlar için açıklama geldi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına yönelik tahminde bulundu. Ekmek fiyatına zam gelecek mi ve İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Bir tane ekmek ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

Ekmek fiyatı geçtiğimiz hafta 3 TL den 4 TL ye yükseldi. İstanbul halk ekmek yeni fiyat listesine göre;

400 gramlık tam buğday ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye

670 gramlık tost ekmeği 5,75 TL'den 8,50 TL'ye

400 gramlık çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye

175 gramlık minik 3,00 TL'den 3,50 TL'ye çıktı.

Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Bir tane ekmek ne kadar?

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin fiyatının 5 TL olduğuna yönelik iddialar bulunuyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ekmek fiyatı geçtiğimiz haftalarda 3 TL den 4 TL ye yükselmişti. Ancak tekrardan ekmek fiyatının çıkarılacağına yönelik söylentiler var. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına yönelik tahminde bulundu. Şu an için ekmek fiyatının 4 TL olduğunu söyleyen Çetin, Temmuz ayında zamlanacağına yönelik tahminde bulundu.

Haberler.com - Gündem

İstanbul Fırıncılar Odası Erdoğan Çetin Halk Ekmek İstanbul Gündem Güncel Haberler

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