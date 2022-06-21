Bir tane ekmek ne kadar olduğu ve ekmek fiyatına zam mı gelecek sorularını araştıran vatandaşlar için açıklama geldi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına yönelik tahminde bulundu. Ekmek fiyatına zam gelecek mi ve İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Ekmek fiyatına zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Bir tane ekmek ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

BİR TANE EKMEK NE KADAR?

Ekmek fiyatı geçtiğimiz hafta 3 TL den 4 TL ye yükseldi. İstanbul halk ekmek yeni fiyat listesine göre;

400 gramlık tam buğday ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye

670 gramlık tost ekmeği 5,75 TL'den 8,50 TL'ye

400 gramlık çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye

175 gramlık minik 3,00 TL'den 3,50 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI 5 TL Mİ OLDU?

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin fiyatının 5 TL olduğuna yönelik iddialar bulunuyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

EKMEK FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

Ekmek fiyatı geçtiğimiz haftalarda 3 TL den 4 TL ye yükselmişti. Ancak tekrardan ekmek fiyatının çıkarılacağına yönelik söylentiler var. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına yönelik tahminde bulundu. Şu an için ekmek fiyatının 4 TL olduğunu söyleyen Çetin, Temmuz ayında zamlanacağına yönelik tahminde bulundu.

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