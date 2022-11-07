Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ekmek fiyatı 2022 yılında zam üstüne zam gördü. Gider maliyetlerinin artması nedeniyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı yeni yılla beraber %30 zamlanarak 5 lira dan 7.5 Türk lirası olması bekleniyor Edinilen bilgiye göre yeni yılla beraber İstanbul'da İBB'ye bağlı Halk Ekmek ise 250 gram ekmek 5 Türk lirası olması bekleniyor. Peki, ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da Ekmek fiyatları ne kadar? sorularının cevabını vatandaş arıyor. İşte tüm merak edilenler....

Ekmek zam haberleri bu yıl gündemi sık sık meşgul etti. Zira enflasyonun yükselmesi, enerji ve akaryakıt fiyatlarının artması ve dövizin yükselmesi bütün gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olurken, ekmek fiyatlarına da zamlar peş peşe geldi. Son ekmek zammı temmuz ayında yaşanmışken, Aralık ayında yeni bir dalgası daha bekleniyor. Peki, ekmek zamlandı mı? İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde

İSTANBUL'DA EKMEĞİN FİYATI 7.5 TL OLUR MU?

Ekmeğe yeni yılla beraber bir zam daha gelmesi bekleniyor! Artan maliyetlerle ekmekte 7.5 TL beklentisi gündeme geldi. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da Kasım ayı içerisinde 5 liraya satılan ekmeğin, 7.5 TL olacağı söylendi.

Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor. İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ama fırıncılar cezayı da göze alarak yüzde 50 zamma hazırlanıyor.

FIRINCILARIN SON DURUMU NE?

Sendika başkanı ayrıca, "İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" açıklamalarında bulundu.

HALK EKMEK ZAMLANDI MI?

Fırıncılar Odası; Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürüttüğü Halk Ekmek için de yeni bir tarife talebinde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından 200 gramı 3 liradan satılan Halk Ekmek'te de düzenleme yapıldı, Onayın sonrasında 210 gram Halk ekmek 5 liraya çıkartıldı. Halk Ekmek büfelerinde yeni fiyattan satışa da bu sabah itibariyle başlandı.