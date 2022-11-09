Ekmek fiyatı 7,5 TL mi olacak? Ekmek zamlandı mı?

İstanbul'da ekmek fiyatların 7.5 TL olacağı yönündeki idealarına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Peki İstanbul'da ekeme fiyatı 7.5 TL olacak mı? İşte tüm merak edilenler...

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Ekmeğe zam gelecek mi? 5 liraya satılan ekmek fiyatına zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların ardından "Ekmek fiyatı 7,5 TL mi olacak" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, söz konusu iddialara yanıt verdi. Peki, ekmeğe zam geldi mi, gelecek mi? Ekmek 7,5 TL mi olacak? 2022 ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

EKMEK NASIL SAKLANMALIDIR?

Ekmeğin saklanma koşulları da çok önemlidir. Ekmeğinizi küflenmeden tüketebilmek için dikkat etmeniz gerekenler ise şöyle:

-Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin buzdolabında saklanması ekmeğin küflenmesini önler. Dondurucuda çok daha uzun süre kalabilen ekmek, kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır.

-Gün içerisinde tüketilecek ekmeğin taze kalabilmesi içinse kapaklı bir ekmek kutusunda, gıda dolabında poşet içinde, serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklanması gerekir.

EKMEK NASIL SAKLANIR?

Ekmek saklamak söz konusu olduğunda buzdolabı en büyük düşmanındır. Aslında ekmek buzdolabında oda sıcaklığında olduğundan daha hızlı bayatlar. Ekmeği en iyi şekilde muhafaza etmenin yolu, onu bir veya iki gün oda sıcaklığında tutmak sonra da paketleyip daha uzun süreli saklamak için dondurucuya koymaktır. Ekmeği çözdürüp ardından ısıttığında yeniden taze pişmiş tadında olacaktır.