İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. Peki, Ekmek 8 TL mi oldu, zam mı geldi? 200 gram ekmek ne kadar, kaç TL oldu?

Ekmek 8 TL mi oldu, zam mı geldi? 200 gram ekmek ne kadar, kaç TL oldu?

Ekmek 8 TL mi oldu? İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. Peki, Ekmek 8 TL mi oldu, zam mı geldi? 200 gram ekmek ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar...

EKMEK 8 TL Mİ OLDU?

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

200 GRAM EKMEK NE KADAR OLDU?

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

AĞUSTOS AYINDA 6,5 LİRA OLMUŞTU

"Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" en son İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylama sonucunda İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" kararı kabul edilmişti.