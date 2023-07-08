Ekmek 8 TL mi oldu, kaç lira? Ekmeğe zam mı geldi?
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İstanbul Valiliği, İstanbul'da ekmeğin 8 liradan satılmaya başlandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Peki Ekmek 8 TL mi oldu, kaç lira? Ekmeğe zam mı geldi?
Ekmek 8 lira mı oldu? İstanbul Valiliği, İstanbul'da ekmeğin 8 liradan satılmaya başlandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Peki Ekmek 8 TL mi oldu, kaç lira? Ekmeğe zam mı geldi? Detaylar...
Megakent'te ekmeğe zam yapıldığına dair haberlerin yayılması sonrası, İstanbul Valiliği'nden "Ekmek fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmadı, 200 gr ekmek 5 TL'den satılıyor" açıklaması geldi.
İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldığı, simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili haberlerin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.