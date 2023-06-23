Ekmek 10 lira mı olacak? Fırıncılar Federasyonu Başkanı yanıtladı!

Son Dakika: Ekmek 10 lira mı oluyor? Fırıncılar Federasyonu Başkanı iddiayı yalanlayıp zam için oran verdi

Son günlerde gündeme gelen ekmek 10 lira olacak iddialarının ardından vatandaşlar Ekmek 10 lira mı olacak? sorusunu araştırmıştı. Şimdi ise Ekmek 10 lira mı olacak? iddiasına yanıt geldi! Fırıncılar Federasyonu Başkanı yanıtladı! İşte merak edilenler...

EKMEK 10 LİRA MI OLACAK? İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerdeki "Ekmek 10 lira olacak" iddialarına yanıt verdi. Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu" diye konuştu.

Ekmeğin 10 lira olacağına ilişkin kamuoyunda dile getirilen iddialara yanıt Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Açıklamasında Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir" dedi.