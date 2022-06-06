Ekmeğini hareket etmeyerek çıkartıyor - Haberler

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Ekmeğini hareket etmeyerek çıkartıyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Genel
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Ekmeğini hareket etmeyerek çıkartıyor Saatlerce kıpırdamıyor gören insan olduğunu anlamıyor Bursa'da canlı heykel sanatçısı Erkan Öner: saatlerce kıpırdamadan durarak ekmeğini çıkartıyor.

Ekmeğini hareket etmeyerek çıkartıyor

Saatlerce kıpırdamıyor gören insan olduğunu anlamıyor

BURSA - Bursa'da canlı heykel sanatçısı Erkan Öner: saatlerce kıpırdamadan durarak ekmeğini çıkartıyor.

"Canlı heykel sanatçılığına" başlayan ve bir uzaylıya benzeyen Erkan Öner, özel kostümü ve her gün kendini boyamasıyla dikkat çekiyor.

Özel olarak hazırlandıktan sonra Bursa'nın farklı noktalarında saatlerce kıpırdamadan bekleyen canlı heykel; şapkasına bırakılan paralarla performansının karşılığını alıyor.

Öner; işini o kadar iyi yapıyor ki bazı vatandaşlar insan olduğunu anlamadan fark etmeden yanından geçiyor. Onu fark edenler ise elinde tuttuğu şapkasına para atmayı ihmal etmiyor. Mudanya sahilinde canlı heykel performansı sergileyen Öner'i çoğu vatandaş heykel zannedip yanından geçti. Çocuklar ise onu bir uzaylıya benzetti. Sanatçının canlı olduğunu ve sanat icra ettiğini anlayan çoğu kişi de para vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Erkan Öner, "Uzun zamandır canlı heykel performansı yapıyorum. İnsanlar çoğu zaman benim insan olduğumu anlamıyor. Heykel sanıyorlar. Burada saatlerce bekleyerek ekmeğimi çıkartıyorum. Çok yorucu bir iş işimi severek yapıyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Genel

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