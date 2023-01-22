İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, üretimdeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve zam taleplerinin şubat ayında görüşüleceğini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Ekmeğe zam mı gelecek? İstanbul ve Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? Sorularının yakıtını araştırmaya koyuldu. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar? İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredirekmeğe zam gelebileceği konuşulurken İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ekmek zammı hakkındadikkat çekici açıklamalarda bulundu. Esnafın ekmek fiyatlarına zam gelmesi konusunda taleplerine dikkat çeken İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek zammı konusunu şubat ayında görüşeceklerini açıkladı. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar? İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBULDA EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Erdoğan Çetin bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ekmeğe zam gelecek mi? Sorunun cevabını yanıtladı. Çetinin açıklamaları şu şekilde:

"Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için 'şu gün, şu zaman' desem çok doğru olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız. Bizim de tabii ki giderlerimiz var. İnşallah ortak bir noktada buluşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı mutlu eden bir kararı ortaya çıkartırız'' şeklinde konuştu

İSTANBULDA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), meclis toplantısında, İstanbul'da azami 22,05 TL olan ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 32,9 zam yapma kararı aldı. Buna göre; ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren 25 TL'ye çıkacak ve 210 gramlık ekmek yılbaşından sonra 7 TL'ye satılacak

Şu an 5 TL'ye satılan 210 gramlık ekmek, Ocak ayından sonra 7 TL'ye satılabilecek. Alınan kararla İstanbul'da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 75,9 oranında zamlanmış olacak.

ANKARADA EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da Ankara halk ekmek fiyatları 200 gram ekmek için 3 TL. 1 Şubat 2023 itibariyle fırınlardaki Ankara ekmek fiyatları ise şöyle olacak;