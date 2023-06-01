Sosyal medya platformları üzerinde yer almakta olan bilgilere göre Ekmeğe zam mı geldi? Sorusu sıklıkla merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ekmeğe zam mı geldi? Ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da ekmek ne kadar, kaç TL oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? Sorusu, duyulmakta olan duyumların ardından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Merak eden vatandaşlarımız için bu haberimiz içerisinde Ekmeğe zam mı geldi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ekmeğe zam mı geldi? Ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da ekmek ne kadar, kaç TL oldu?

EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

Sözcü'de paylaşılmakta olan bilgilere göre İstanbul'da 6 TL olan ekmeğin fiyatı 10 TL'ye çıkabileceği, Şu anda 240 gram olan ekmek zamla birlikte 260 gram satılacağı iddia ediliyor fakat konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yapılacak olan zam ile birlikte haberimiz güncellenecektir ve güncel fiyat bilgisi haberimiz içerisine eklenecektir.