Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar? araştırılıyor. İstanbul'da ekmek fiyatının 8 TL'ye çıkarıldığı iddialarının ardından Valilik açıklama yaptı. Ardından, ekmek fiyatı ne kadar oldu ve ekmeğe zam geldi mi merak ediliyor. Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar? gündeme geliyor. Peki, Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar?

Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar? merak ediliyor. İstanbul'da, 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini biliniyor. Bununla birlikte, ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar? araştırılıyor. Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar olacak? İstanbul'da ve Ankara'da ekmek ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul'da ekmek fiyatının 8 TL'ye çıkarıldığı iddialarının ardından açıklama yapan Valilik, 200 gram ekmeğin halen 5 TL'den satıldığını belirtmişti. Gelişmelerin ardından harekete geçen İstanbul Valiliği, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi.

EKMEK FİYATI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da 5 TL'den satılan 200 gram ekmeğe zam geldiği öne sürüldü. İddiaların kısa sürede artmasının ardından peş peşe açıklamalar yapıldı.

İSTANBUL'DA EKMEK NE KADAR?

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta Müdürlükleri ile "Ekmek Fiyat Denetimi" gerçekleştirilmiştir. 205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir."

ANKARA'DA EKMEK NE KADAR?

İstanbul'da ekmek fiyatının 8 TL'ye çıkarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilirken, Vali Davut Gül kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini belirtti.

Bununla beraber, Ankara'da ekmek fiyatları 5 TL ile 6 TL arasında değişiyor.