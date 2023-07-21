EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ? | Ekmeğe zam mı geldi İstanbul, Ankara, İzmir? Ekmeğe zam var mı? İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? Halk ekmeğe zam gelecek mi?

Özellikle alt gelirli vatandaşın en çok tükettiği besinlerden olan ekmek, artan maliyetlerden dolayı zamlanabiliyor. Vatandaşlar ise yaşadığı bölgede ekmeğin zamlanıp zamlanmadığını merak ediyor. Peki, Ekmeğe zam geldi mi? Ekmeğe zam mı geldi İstanbul, Ankara, İzmir? Ekmeğe zam var mı? İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? Halk ekmeğe zam gelecek mi?

Düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların tükettiği besinlerin başında gelen ekmeğe zam haberleri gelmeye başladı. Vatandaşlar ise yaşadığı bölgede ekmeğin zamlanıp zamlanmadığını merak ediyor. Peki, Ekmeğe zam geldi mi? Ekmeğe zam mı geldi İstanbul, Ankara, İzmir? Ekmeğe zam var mı? İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? Halk ekmeğe zam gelecek mi? İşte detaylar…

EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

Ankara Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam geldi. Ankara'da ekmek fiyatları gelen zam sonrası değişti. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

EKMEĞE ZAM MI GELDİ ANKARA?

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Zam kararı, Ankara Fırıncılar Odası tarafından alındı. Ankara'da ekmek fiyatları gelen zam sonrası değişti. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.