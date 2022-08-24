Ekler tatlısı tarifi! Ekler ne demek? Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler tatlı tarifi! Ekler için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 24 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Ekler tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Ekler tatlı tarifi! Ekler nasıl yapılır? Ekler tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ekler tarifi oldu. Peki en güzel Ekler tatlı tarifi nasıldır? Ekler tatlısı nasıl yapılır? Ekler için gerekli malzemeler nelerdir?

EKLER TATLISI NEDİR?

Ekler, yumuşak hamurlu bir tatlıdır. Genel olarak içinde vanilyalı krema vardır ve üstü çikolata kaplıdır. Bazen kahve, rom aromalı muhallebi, meyveli dolgular veya kestane püresi ile de doldurulur.

Ekler hakkında bilinen çok az şeyden biri, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da çıktığıdır. Birçok yemek tarihçisi eklerin ilk olarak Fransız kraliyet ailesinin ünlü hamur işi aşçısı Marie-Antoine Carême tarafından yapıldığını ileri sürmektedir.

"Éclair", Fransızca'da şimşek patlaması anlamına gelmektedir. Adını bir lokmada kolayca yenilmesinden almıştır.

EKLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kreması için gerekli malzemeler:

- 1 yumurta sarısı

- 70 gram un (yarım su bardağından 1 parmak fazla)

- 40 gram nişasta (yarım su bardağından 1 parmak az)

- Un ve nişasta toplamda 1 su bardağı olacak.

- 800 ml süt

- 1 Türk kahvesi fincanı soğuk süt

- 1 paket krem şanti

- 115 gram şeker (1 su bardağından 1 parmak eksik)

- 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı (dilerseniz margarin kullanabilirsiniz.)

- 1 paket vanilya

Hamuru için gerekli malzemeler:

- 100 gram tereyağı veya margarin

- 4 adet yumurta

- 200 ml su

- 1 paket vanilya

- 10 gram şeker (bir tatlı kaşığı)

- 1 çimdik tuz

- 125 gram un (1 su bardağından 1 parmak fazla)

Üzeri için gerekli malzemeler:

- 100 gram sütlü çikolata

- 100 gram bitter çikolata

Dekor için gerekli malzemeler:

- 25 gram beyaz çikolata

EKLER NASIL YAPILIR?

- Kremasını hazırlamak için tencereye şekeri, yumurta sarısını, sütü, unu ve nişastayı alalım.

- Koyu bir muhallebi oluncaya kadar karıştırılarak pişirelim.

- Pişen muhallebiye sıcakken vanilya ve tereyağını da ekleyelim ve yağ eriyinceye kadar karıştıralım.

- Tereyağı da eriyince üzerine muhallebinin üzerine streç film örtüp buzdolabına kaldıralım ve soğumaya bırakalım.

- Daha sonra bir fincan soğuk sütle krem şanti katılaşana kadar iyice çırpılır.

- Tamamen soğumuş olan muhallebi bir kez mikserle çırpılır.

- Ardından üzerine çırpılmış şantiyi ekleyelim ve ikisini birlikte tekrardan çırpalım.

- Kreması bu şekilde hazır olur. (Bu kremayı 1 gün önceden yapıp buzdolabında bekletirseniz, daha kıvamlı ve lezzetli olur.)

EKLER HAMURU NASIL YAPILIR?

- Hamuru için tencereye; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilya alınır ve kaynatılır.

- Kaynayan suyun içerisine un eklenir. Sürekli karıştırılması gerekir.

- Toparlanıp hamur halini aldıktan sonra yaklaşık 3-5 dakika daha ocakta karıştırılır. Piştikten sonra hamur soğumaya bırakılır.

- Hamur soğuduğunda içerisine tek tek yumurtalar ilave edilir ve mikserle karıştırılır.

- Tamamen karışıp yapışkan bir hamur halini aldıktan sonra hamur sıkma torbasına doldurulur.

- Fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye ince uzun şeritler halinde sıkılır.

- Önceden ısıtılmış 180 derece (alt-üst) fırın ayarında hamurlar 40-45 dakika pişirilir. (Fırını kapattıktan sonra kapağını hiç açmayın. 25-30 dakika daha fırın içerisinde beklesin. Bu şekilde daha güzel bir hamur olacaktır.)

- Fırından çıkarılan ve soğumuş olan ekler, ortadan iki eşit parçaya bölelim.

- Alt parçalara bolca krema sıkalım ve üzerine kapatacağınız kapakları benmari usulü eritilmiş çikolataya bulayarak kremanın üzerine kapatalım.

- Bütün ekler parçalarına aynı işlemi uygulandıktan sonra, arzu edilirse üzerlerine eritilmiş beyaz, sütlü veya bitter çikolata ile dekor verebilirsiniz.

- Süslemek içinse fındık, fıstık veya pasta süsü de kullanabilirsiniz.