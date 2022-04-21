Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Eklemeli diller nelerdir? Eklemeli diller hangileridir? Eklemeli diller örnek! Türkçe eklemeli dil mi?

Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Ural- Altay dilleri bu eklemeli dil grubuna girmektedir. Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Eklemeli diller nelerdir? Eklemeli diller hangileridir? Türkçe eklemeli dil mi? Eklemeli diller örnek! soruları ile araştırdıkları eklemeli diller konusu ve işte detaylar...

EKLEMELİ DİLLER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Köklere yapım ekleri ve çekim ekleri eklenebilmektedir.

Türkçe, bu dil grubunun en belirgin örneği konumundadır ve sondan eklemeli bir dildir. Örnekler: kitap-lık, sev-gi, insan-lar…

Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilebilmektedir

Yeni sözcükler türetilirken kök değişmez.

Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Macarca, Fince bu gruba girer.

Köklerin önüne veya sonuna birtakım ekler getirilerek sözcük yapımı veya çekimi gerçekleştirilir.

EKLEMELİ DİLLER NELERDİR?

Bu tür dillerde her bir hece, kelime anlamını değiştiren bir görev görebilmektedir. Türkçe, Fince, Japonca, Korece, Macarca gibi diller morfolojik olarak bu gruba dahildir. Dillerin morfolojik bakımdan sınıflandırılmasında bu terim, 1836 yılında Wilhelm von Humboldt tarafından tanıtılmıştır.

Eklemeli dillerde kelime köklerinin çekimi olmadığı için düzensiz fiiller ve kelimelerde istisnalar çok nadirdir. Türkçede göz-gözlük-gözlükçü-gözlükçülük farklı anlamdadırlar; ancak kelime yapısında değişim olmaz.

EKLEMELİ DİLLER ÖRNEK

Amerikanın yerel dilleri

Algonkin dilleri

Krice (Polisentetik olarak da sınıflandırılır)

Karaayakça (kısmen kaynaşmalı)

Siyu dilleri

Lakotaca

Yuçice

Atabask dilleri

Maskoke dilleri

Keçuva dilleri

Aymara dilleri

Tupi dilleri

Araukanya dilleri

Saliş dilleri

Mezoamerikan dilleri

Nahuatl

Vastekçe

Avustronezya dilleri

Tagalogca

Malayca

Endonezce

Cava dili

Nijer-Kongo dilleri

Bantu dilleri

İgbo dilleri

Ganda

Berberi dilleri

Dravid dilleri

Tamilce

Kannada

Teluguca

Malayalamca

Tulu

Eskimo - Aleut dilleri

Aleutça

İnuitçe

Yupik

Güney Kafkas dilleri

Türk dilleri

Türkçe

Azerice

Özbekçe

Kazakça

Uygurca

Türkmence

Kırgızca

Tatarca

Yakutça

Başkurtça

Çuvaşça

Tunguz dilleri

Japonca

Korece

Moğolca

Kafkas dilleri

Kuzeybatı Kafkas dilleri

Kuzeydoğu Kafkas dilleri

Tibet-Birman dilleri

Tibetçe

Mizoca

Lai

Ural dilleri

Laponca

Macarca

Fince

Estonca

Baskça

Munda dilleri

Santali

Antik Yakın Doğu halkları tarafından konuşulan birçok dil eklemeliydi:

Elamca

Hattice

Hurrice

Sümerce

Urartuca

Bazı yaygın bilinen yapma diller eklemelidir:

Esperanto

Klingon dili

Quenya

Kara Lisan

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