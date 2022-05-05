Komedi türünde çekilen Ekisporter filmi, senaryosunu Oğuzhan Yılmaz'ın yazdığı ve Kamil Aydın'ın yönettiği Ekisporter filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Ekisporter filmin nerede çekildiği ve oyuncuların kim olduğu gündeme geliyor. Ekisporter filmi nerede çekildi? Ekisporter filmi konusu ne oyuncuları kimdir? Detaylar haberimizdedir…

EKİSPORTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekisporter filminin çekimleri Muğla Yatağında gerçekleşti. Filmin büyük bir kısmı Muğla'da çekilmiştir.

EKİSPORTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Turan Usta yıllarını mobilya üretimine vermiş, çekirdekten yetişmiş bir mobilya ustasıdır. Hem kendi esnaf çevresinde hem de mobilya sektörünün diğer mecralarında sevilen, sayılan bir kişidir. Fakat değişen piyasa koşulları Turan Usta'yı ve onun atölyesini de vurmuştur. Maddi açıdan zor günler geçiren Turan Usta başta ne kadar dirense de, ailesinin ve çevresinin desteği ile kabuklarını kırıp büyüyerek ihracat yapmaya girişir. "Exporter" kelimesinin ne anlama geldiğini bile bilmeyen Turan Usta'nın borç-harç kredi ile giriştiği bu atılımı, birkaç düzenbaz tarafından kötüye kullanılır... Günümüzde geçen ve yaşanmış bir öyküden yola çıkılarak senaryolaştırılan "Ekisporter"da Turan Usta'nın aile fertleri ile yaşadığı zorluklar ve piyasa karşı verdiği büyük mücadele gözler önüne seriliyor. Turan Usta'nın "Ekisporter" olma macerasında ona kalfası Zati ve akıl hocası Fuat eşlik ediyor.

Ekisporter, 12 Mayıs 2016'da TRT Ev Sineması kuşağında yayınlanmış olan Türk komedi filmi. Kamil Aydın'ın yönettiği filmin başrollerini Mehmet Özgür, Can Yücel Metin, Emin Olcay ve Çiçek Dilligil paylaşmaktadır. Ekisporter'da, mütevazı bir hayat yaşayan Turan Usta'nın, kabuğunu kırıp büyüyerek ihracat yapmaya karar vermesi ile yaşadığı zorluklar ve değişen hayatı konu ediniyor.

EKİSPORTER OYUNCU KADROSU

Mehmet Özgür: Turan

Emin Olcay: Fuat

Çağdaş Umut Tanyolu: Zati

Can Yücel Metin: Tayyar

Çiçek Dilligil: Zeliha

Eylül Demirpehlivan: Zehra

Murat Karaarslan: Kazım

Ozan Çetin: Türker

Mertcan Bilal: Osman

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